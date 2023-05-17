Скандал на Каннском фестивале. Кинематографисты осуждают нарушения авторского права и свободы творчества

Около 500 кинематографистов, в основном франкоязычных, включая Альбера Дюпонтеля, Оливье Накаша и Эрика Толедано и братьев Люка и Жан-Пьера Дарденн, осуждают вмешательство киноиндустрии в их художественную деятельность «во имя прибыльности».