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Скандал на Каннском фестивале. Кинематографисты осуждают нарушения авторского права и свободы творчества

Около 500 кинематографистов, в основном франкоязычных, включая Альбера Дюпонтеля, Оливье Накаша и Эрика Толедано и братьев Люка и Жан-Пьера Дарденн, осуждают вмешательство киноиндустрии в их художественную деятельность «во имя прибыльности».

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