Военное обозрение

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Председатель Международной кризисной группы: Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

Председатель Международной кризисной группы: Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

После начала российской СВО на Украине многие эксперты заговорили о разделении мира на сферы влияния и даже о формировании новой коалиции в противовес коллективному Западу.

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