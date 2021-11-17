Помощник режиссера фильма «Ржавчина» подала в суд на Алека Болдуина

Помощник режиссера по сценарию фильма Rust («Ржавчина») Мэми Митчелл подала в суд на актера Алека Болдуина, продюсеров картины и техника по оружию из-за инцидента со стрельбой, при котором оператор Галина Хатчинс получила смертельное ранение.