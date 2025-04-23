«Торги по банкротству»: мошенники предлагают россиянам конфискованные автомобили

Мошенники начали активно использовать очередной способ обмана с целью получения чужих денег. В этот раз они предлагают россиянам приобрести автомобили, ранее изъятые у должников, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Вестник киберполиции России».
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