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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Грин стал самым молодым игроком в истории «Хьюстона» с 35 очками и более в плей-офф

Защитник стал самым молодым (23 года и 74 дня) игроком в истории клуба, набравшим 35 очков и более в плей-офф.

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