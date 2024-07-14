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Царьград

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"Люди, не верьте, вам врут!": Военкор Сладков начал борьбу. Коц поддержал. Но когда выскажутся депутаты?

"Люди, не верьте, вам врут!": Военкор Сладков начал борьбу. Коц поддержал. Но когда выскажутся депутаты?

Военкор Александр Сладков вместе с коллегами по цеху, в том числе военкором Александром Коцем, начал борьбу за правду по мере создания телеграм-каналов, вещающих якобы от их имени.

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Владимир Курюкин
Кляли все наш телевизор: Зомбоящик он и пидор, Даже нечего смотреть! Но помог чужой заказчик – И в России зомбоящик Заменила зомбосеть!
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16 час.

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