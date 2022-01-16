Сможете правильно поставить ударение в восьми простых словах? Тест

Сможете правильно поставить ударение в восьми простых словах? Тест

Правильно ставить ударения в словах учат, начиная с детского сада, однако в русском языке достаточно слов, в которых ошибиться может даже довольно грамотный человек.

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