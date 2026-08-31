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Курские новости

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В Курске задержали курьера, похитившего у пенсионерки 960 тысяч рублей

Мошенники обманом выманили у пенсионерки 960 тысяч рублей, выдумав историю о финансировании террористов и необходимости «декларирования» денег.

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