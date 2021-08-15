Израиль отзывает посла из Польши

Израиль отзывает посла из ПольшиИзраиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.