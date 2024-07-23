Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 501 подписчик

В месяц - 125 тыс. рублей: Мигранты на пособиях зарабатывают в два раза больше русских семей

В месяц - 125 тыс. рублей: Мигранты на пособиях зарабатывают в два раза больше русских семей

За месяц семья мигрантов зарабатывает около 125 тысяч рублей на одних только соцвыплатах. И это в два раза больше, чем получают русские семьи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх