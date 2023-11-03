Самойлова показала тело в бикини

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова показала фигуру в откровенном наряде. 35-летняя бизнесвумен примерила ярко-красное бикини, состоящее из трусов на завязках и бюстгальтере с треугольными чашками.
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