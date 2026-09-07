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FiNE NEWS

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Премьер Словакии Фицо: успех «Альтернативы для Германии» не является концом демократии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, в котором призвал не рассматривать победу партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах в Саксонии-Анхальт как «конец демократии или что-то ужасное».

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