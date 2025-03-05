Илон Маск рассказал о будущем ИИ и появлении трёхметровых "мохнатых роботов"

Миллиардер считает, что искусственный интеллект превзойдёт человеческий уже в ближайшие годы.Американский бизнесмен Илон Маск, владелец компании SpaceX и социальной сети X (бывшая Twitter) дал большое интервью подкастеру Джо Рогану.
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