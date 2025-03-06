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Проволочные скульптуры Карена Ахикяна

Проволочные скульптуры Карена Ахикяна

Для армянского художника Карена Ахикяна проволока — это не жёсткий или статичный материал. В своих динамичных скульптурах из проволоки Ахикян превращает материал в развевающиеся одежды, изогнутые конечности и струящиеся волосы.

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