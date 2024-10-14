продолжает укреплять свои позиции на рынке облачных сервисов, занимая четвертое место в категории "Платформа как услуга" (PaaS), шестнадцатое - в категории "Инфраструктура как услуга" (IaaS) и семидесятое - в категории "Программное обеспечение как услуга" (SaaS).