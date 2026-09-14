Michael Caine And Jane Seymour's '80s CBS Miniseries Explored An Infamous Serial Killer

Back in the '80s, Michael Caine and Jane Seymour starred together in a miniseries based on a real life serial killer that was just to die for.
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