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Тайриз Халибертон обновил личный карьерный рекорд, набрав 38 очков в игре с «Сиксерс»

Тайриз Халибертон обновил личный карьерный рекорд, набрав 38 очков в игре с «Сиксерс»

Разыгрывающий «Сакраменто» Тайриз Халибертон установил новый личный рекорд карьеры, набрав 38 очков в гостевом матче с «Филадельфией» (101:103).

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