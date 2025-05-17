️«Когда уже сделают дорогу на Гвардейке??? Автобусы дали шикарные, удобные, комфортные, а дороги.едешь и плачешь.
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️«Когда уже сделают дорогу на Гвардейке??? Автобусы дали шикарные, удобные, комфортные, а дороги.едешь и плачешь.
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