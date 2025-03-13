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В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Угроза ракетного удара объявлена в Республике Крым. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

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