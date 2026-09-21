"Медведь" набрал "жира": как распределятся мандаты нового созыва АКЗС между партиями

"Единая Россия" по итогам голосования на парламентских выборах может получить 51 мандат в новом составе Алтайского краевого заксобрания (АКЗС), то есть уверенное – "конституционное" – большинство, что позволит партии при желании проводить практически любые решения без согласования с другими фракциями.