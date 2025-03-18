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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Миронов о словах Баха про Россию: «Надо выстраивать свою альтернативу прогнившей системе, а не цепляться за миражи»

Накануне глава МОК Томас Бах сообщил, что результатов по восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) в правах пока нет.

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