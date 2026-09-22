СК России задержал организаторов экстремистского сообщества в Перми

СК России в Пермском крае задержал четверых жителей, подозреваемых в создании экстремистского сообщества и хулиганстве.
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Какое хулиганство??? Получается народовольцы при царе , тоже хулиганы... Декабристы на Сенатскую площадь вышли похулиганить... Да уж...Ну и классификация..