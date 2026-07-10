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«Я не собираюсь жениться»: как Марина Зудина пережила суровые слова Табакова, тайные жертвы и потерю ролей в театре

«Я не собираюсь жениться»: как Марина Зудина пережила суровые слова Табакова, тайные жертвы и потерю ролей в театре

Сегодня Марине Зудиной 60 лет, и ее цветущий внешний вид регулярно становится поводом для обсуждения в Сети.

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