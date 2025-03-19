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К рэперу-изменщику вернулась жена

К рэперу-изменщику вернулась жена

К рэперу Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в романтических отношениях с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) и певицей Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая), вернулась жена Анастасия Швецова.

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