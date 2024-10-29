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Царьград

6 691 подписчик

В Тунгусском заповеднике фотоловушка обнаружила неопознанное существо

В Тунгусском заповеднике фотоловушка обнаружила неопознанное существо

Администрация Тунгусского заповедника предложила своим подписчикам помочь опознать странное существо, которое попало на фотоловушку еще в июне 2024 года.

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