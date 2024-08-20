Черчесов высказался о прогрессе "Спартака" под руководством Станковича

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который тренирует национальную команду Казахстана, признался, что ему сложно судить о прогрессе московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича, поскольку он практически не смотрит матчи.
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