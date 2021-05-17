В Перми вступил в силу приговор мужчине, напавшему на случайного прохожего

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 54-летнего местного жителя, приговоренного к 6 годам колонии строгого режима за покушение на убийство.

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