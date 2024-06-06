Зверев стал полуфиналистом «Ролан Гаррос»

Александр Зверев победил Алекса де Минора и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». В Париже завершился четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, в котором Александр Зверев встречался с Алексом де Минором.
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