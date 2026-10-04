Урановые «Крылья»: «Росатом» готовит большой проект в Намибии

«Росатом» рассчитывает, что в ближайшие месяцы руководство Намибии примет решение о запуске большого совместного проекта по добыче урана, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, 4 октября сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым