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Урановые «Крылья»: «Росатом» готовит большой проект в Намибии

Урановые «Крылья»: «Росатом» готовит большой проект в Намибии

«Росатом» рассчитывает, что в ближайшие месяцы руководство Намибии примет решение о запуске большого совместного проекта по добыче урана, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, 4 октября сообщает РИА Новости.

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