Медвежий угол

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Будни миграционной политики: кто ответит за трагедию в Твери и осквернение храма в Красноярске?

Будни миграционной политики: кто ответит за трагедию в Твери и осквернение храма в Красноярске?

Юрий Кот Громкое дело произошло в Твери: ранее судимый азербайджанец, имеющий паспорт РФ, нанёс ножевые ранения несовместимые с жизнью местному 22-летнему русскому парню Никите, который гулял с девушкой и просто не отдал деньги задумавшему совершить грабёж иностранному специалисту.

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Комментарии
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Андрей Сушко
Нас скоро ждет то, что сейчас происходит во Франции. И вот, что интересно; Где гарант...АУ! Вова ты где или клятва на конституции это бизнес и ничего личного?
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3 час.
Светлана Гвоздева
Вы не сказали Бичаев кто, по фамилии мусульманин....
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1 час.
Андрей Лебедев
Да задолбали эти мигранты, уже не Москва, а пригород ташкента или душанбе с бишкеком..Давно пора менять миграционную политику, но видимо есть те,кому это выгодно.
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1 час.

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