Будни миграционной политики: кто ответит за трагедию в Твери и осквернение храма в Красноярске?
Юрий Кот
Громкое дело произошло в Твери: ранее судимый азербайджанец, имеющий паспорт РФ, нанёс ножевые ранения несовместимые с жизнью местному 22-летнему русскому парню Никите, который гулял с девушкой и просто не отдал деньги задумавшему совершить грабёж иностранному специалисту.
Комментарии
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Нас скоро ждет то, что сейчас происходит во Франции. И вот, что интересно; Где гарант...АУ! Вова ты где или клятва на конституции это бизнес и ничего личного?
Вы не сказали Бичаев кто, по фамилии мусульманин....
Да задолбали эти мигранты, уже не Москва, а пригород ташкента или душанбе с бишкеком..Давно пора менять миграционную политику, но видимо есть те,кому это выгодно.
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