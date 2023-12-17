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Лидер турок-киприотов Татар: Северный Кипр хочет установить авиасообщение с РФ

Лидер турок-киприотов Татар: Северный Кипр хочет установить авиасообщение с РФ

Северный Кипр хотел бы установить прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом ТАСС заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство).

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