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Фигуристка Щербакова рассказала о предстоящей операции

Фигуристка Щербакова рассказала о предстоящей операции

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих опасениях по поводу операции. Спортсменка отметила, что вмешательство помешает ей принять участие в шоу, организованном тренером Тутберидзе, и уже начала скучать по льду.

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