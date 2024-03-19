Фигуристка Щербакова рассказала о предстоящей операции

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих опасениях по поводу операции. Спортсменка отметила, что вмешательство помешает ей принять участие в шоу, организованном тренером Тутберидзе, и уже начала скучать по льду.
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