"Спартак" проиграл махачкалинскому "Динамо" в Кубке России

Махачкалинское "Динамо" на выезде обыграло "Спартак", завершив встречу со счетом 1:0. Этот успех стал вторым для команды Хасанби Биджиева в текущем розыгрыше Кубка России после победы над "Крыльями Советов".
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