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Как справиться с бытовой депрессией без таблеток

Как справиться с бытовой депрессией без таблеток

Тяжелые формы клинической депрессии лечатся только медикаментозно. Но в последнее время слово «депрессия» всё чаще употребляется в «бытовом» смысле: всё валится из рук, ничего не радует, постоянная тяжесть на душе.

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