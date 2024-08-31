Обладают особенными качествами: какие знаки зодиака выделял Вольф Мессинг

Вольф Мессинг, известный мистик и экстрасенс, вызывал много споров и восхищения в свое время. Его способности до сих пор обсуждаются, и хотя многие считают его шарлатаном, нельзя отрицать, что многие его предсказания сбылись.
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