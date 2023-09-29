Дополнительная мобилизация в России проходить не будет — важное заявление сделали в Минобороны

В Министерстве обороны России не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Об этом сообщил на брифинге Генштаба начальник главного организационно-мобилизационного управления, контр-адмирал Владимир Цимлянский.
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