Китай обновил все 50 спутников Beidou прямо на орбите: система получила новые возможности без остановки работы

В Китае Beidou называют первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления ПО непосредственно на орбитеКитай официально завершил модернизацию своей глобальной спутниковой навигационной системы Beidou.
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