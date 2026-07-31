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Китай обновил все 50 спутников Beidou прямо на орбите: система получила новые возможности без остановки работы

Китай обновил все 50 спутников Beidou прямо на орбите: система получила новые возможности без остановки работы

В Китае Beidou называют первой в мире глобальной навигационной системой, которая получила возможность масштабного обновления ПО непосредственно на орбитеКитай официально завершил модернизацию своей глобальной спутниковой навигационной системы Beidou.

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