Международная федерация футбола (FIFA) предложит поднять фонд развития футбола до $6,35 млрд. Согласно предложению, каждая из 211 национальных федераций сможет получить по $25 млн на четыре года вместо ранее планировавшихся $10 млн.
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