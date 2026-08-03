Сергей Собянин сообщил об обновлении корпусов Морозовской больницы

В Морозовской детской городской клинической больнице началось обновление корпусов 11 и 22а. Сергей Собянин сообщил, что в них работают центр расширенного неонатального скрининга и неонатологическое отделение.
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