Федорищев поручил разработать меры поддержки МСП после атаки БПЛА на склад Wildberries в Самаре

Атака на склад Wildberries в Самаре Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил разработать меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавших из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершённой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), на логистический центр Wildberries в Самаре.