Федорищев поручил разработать меры поддержки МСП после атаки БПЛА на склад Wildberries в Самаре

Атака на склад Wildberries в Самаре Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил разработать меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавших из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершённой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), на логистический центр Wildberries в Самаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии