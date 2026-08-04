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Федорищев поручил разработать меры поддержки МСП после атаки БПЛА на склад Wildberries в Самаре

Федорищев поручил разработать меры поддержки МСП после атаки БПЛА на склад Wildberries в Самаре

Атака на склад Wildberries в Самаре Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил разработать меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавших из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), совершённой Вооружёнными силами Украины (ВСУ), на логистический центр Wildberries в Самаре.

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