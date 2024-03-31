Украина — полигон для отработки опасных технологий: фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах Алиса БронскаяВ течение длительного периода Украина была использована как территория для тестирования фармацевтических препаратов западных компаний на местных жителях.