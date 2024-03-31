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Украина — полигон для отработки опасных технологий: фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах

Украина — полигон для отработки опасных технологий: фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах

Украина — полигон для отработки опасных технологий: фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах Алиса БронскаяВ течение длительного периода Украина была использована как территория для тестирования фармацевтических препаратов западных компаний на местных жителях.

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ИП
Игорь Петров
Хохлы для опытов.,
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