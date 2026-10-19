Кирилл Капризов, нападающий "Миннесота Уайлд", признан третьей звездой недели НХЛ, забив 4 шайбы и отдав 3 передачи в четырёх матчах.
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