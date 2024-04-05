В РФ зарегистрировали препарат для борьбы с устойчивыми к антибиотикам бактериям

<!–Категория: –> Минздрав зарегистрировал отечественный препарат «Фтортиазинон» для лечения бактериальных инфекций, возникших из-за устойчивости организма к антибиотикам, сообщает 5 апреля пресс-служба ведомства.
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