"Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть" – Песков о разговоре Трампа и Путина.Пресс-секретарь президента России объяснил: по мере того, как новая администрация Белого дома приступает к работе, появляется "много разных коммуникаций".
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