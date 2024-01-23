Президент Украины предложил парламенту узаконить множественное гражданство

Киев, 22 января /Синьхуа/ -- Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в своем видеообращении по случаю Дня соборности заявил, что он вносит в Верховную раду законопроект о создании в стране института множественного гражданства.
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