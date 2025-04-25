Россиян в апреле и мае ждут две 3-дневные рабочие недели

Россиян ждут трехдневные рабочие недели в конце апреля и в начале мая. Об этом сообщает РИА Новости. На последней неделе апреля россияне будут работать 28, 29 и 30 числа, последний день будет сокращенным.
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