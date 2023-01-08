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Посол Эритреи в Москве Цеггай: Россия может стать важной частью в добычи нефти в Африканском государстве

Посол Эритреи в Москве Цеггай: Россия может стать важной частью в добычи нефти в Африканском государстве

Россия может занять важное место в добычи нефти и других полезных ископаемых в Эритрее. Такое мнение высказал посол страны в РФ Петрос Цеггай.

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