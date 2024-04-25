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Все-таки поймали в объектив: учеными найдена загадочная Девятая планета

Все-таки поймали в объектив: учеными найдена загадочная Девятая планета

Все-таки поймали в объектив: учеными найдена загадочная Девятая планета Ирэн ОрлонскаяАстрофизики из Калифорнийского технологического института обнаружили убедительные доказательства существования до сих пор неизведанной планеты в нашей Солнечной системе.

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Комментарии
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Леонид Ла Рошель
3,14здёж! В хер знает каких галактиках обнаруживают экзо-планеты схожие с Землёй, а &quot;в своём глазу бревно не замечали&quot; несколько сотен лет.
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