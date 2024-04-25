Все-таки поймали в объектив: учеными найдена загадочная Девятая планета Ирэн ОрлонскаяАстрофизики из Калифорнийского технологического института обнаружили убедительные доказательства существования до сих пор неизведанной планеты в нашей Солнечной системе.