Все-таки поймали в объектив: учеными найдена загадочная Девятая планета Ирэн ОрлонскаяАстрофизики из Калифорнийского технологического института обнаружили убедительные доказательства существования до сих пор неизведанной планеты в нашей Солнечной системе.
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