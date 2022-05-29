Военное обозрение

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Российские ВКС пополнились парой новых серийных истребителей пятого поколения Су-57

Российские ВКС пополнились парой новых серийных истребителей пятого поколения Су-57

Российские ВКС получили еще два новых истребителя пятого поколения Су-57, самолеты замечены в аэропорту Новосибирска Толмачево при совершении промежуточной посадки.

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