«Различные причины»: Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи

Елена Север объяснила, почему мужчины уходят из семьи. Певица призналась, что не существует одной единственной причины, которая могла бы объяснить решение человека уйти от жены, так как тут все очень индивидуально.
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